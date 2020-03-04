كورونا يهزم جيمس بوند

يبدو أن انتشار فيروس كورونا صار شبحا يهدد كل الأنشطة في العالم.

وألقى كورونا بظلاله على الكثير من الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و الرياضية و السياسية وغيرها في العالم فأجلت بلدان عديدة فعاليات من شتى الأنواع .

و لم يكن مجال السينما ببعيد عن الضرر بسبب انتشار الفيروس،الذي بدأ من الصين ، من مدينة ووهان تحديدا .

و قرر منتجو أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند،اليوم الأربعاء، تأجيل إطلاق الفيلم لأكثر من ستة أشهر بسبب توقعات بأن تفشي فيروس كورونا سيؤثر على أسواق الترفيه العالمية.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر، أعلنت الشركات المنتجة للفيلم، ومن بينها يونيفرسال و مايكل جي ويلسون، اليوم أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل لسوق الأفلام العالمي، أنه سيتم تأجيل عرض الفيلم تحت عنوان “نو تايم تو داي” حتى نوفمبر .2020

وكان من المقرر عرض الجزء 25 من سلسلة أفلام بوند، الذي يقوم ببطولته الممثل دانييل كريج في دور العميل السري 007 المحنك للمرة الخامسة والأخيرة، في أوائل أبريل.

و سيتم عرض فيلم “نو تايم تو داي” في بريطانيا في 12 نوفمبر

المقبل، يلي ذلك تواريخ إطلاقه عالميا بما في ذلك الولايات المتحدة في 25 من ذات الشهر، وفقا لتغريدة المنتجين عبر حساب جيمس بوند الرسمي.