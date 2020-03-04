إعفاء الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم، إعفاء عام لجميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.

كما أعلنت طيران ناس إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد، بسبب استمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا.

وأوضحت طيران ناس، في بيان لها، اليوم، أنه نظرًا لاستمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد نود إبلاغكم بأن طيران ناس يقدم خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت طيران ناس أن خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية سيكون وفقًا للشروط الموضحة.