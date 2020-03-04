قائمة الـ24 تهدد هجوم المنتخب السعودي

مع تبقي (10) جولات فقط على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يغيب المهاجم المحلي عن قائمة هدافي الدوري.واستحوذ الأجانب على قائمة الهدافين للمراكز الـ (24) الأولى.

ويرى محللون أن المستقبل الهجومي للمنتخب السعودي سيكون في وضع صعب جداً في ظل غياب شبه تام للمهاجمين المحليين في صدارة أو ضمن المراكز المتقدمة في سلم ترتيب الهدافين بما يوحي بكارثة هجومية قادمة للأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر تتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين كان من نصيب مهاجم نادي الهلال ناصر الشمراني موسم 2013-2014 عندما توج باللقب برصيد (21) هدفاً.

ليسطر المهاجم الأجنبي على المواسم الخمس الأخيرة حيث حصد مهاجم النادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة لقب الهداف في ثلاثة مواسم متتالية (2014-2015 ، 2015-2016 ، 2016-2017 ) قبل أن يحقق المهاجم التشيلي لنادي الفيحاء روني فرنانديز لقب الهداف في موسم 2017-2018 برصيد (13) هدفاً، وأخيرا توج المغربي مهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي برصيد (34) هدفاً.