كلب يخضع للحجر الصحي يحمل سرا طبيا خطيرا عن كورونا المستجد

قد يكون هذا الكلب الذي يخضع للحجر الصحي في هونج كونج مفتاحا للكشف عن حقيقة طبية مهمة لانتقال فيروس كورونا المستجد الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية.

و قال خبراء في صحة الحيوان في هونج كونج، اليوم، الأربعاء، إن كلبا يخضع للحجر الصحي ويملكه شخص مصاب بفيروس كورونا قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض.

وقال الخبراءن الذين يبحثون الحالة إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في

هونج كونج إنها ستجري المزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.

ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد

دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.

وسجلت هونج كونج 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة.

و هناك محاولات عديدة للسيطرة على انتشار الفيروس حول العالم ربما كان أهمها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء اختبارات سريرية على لقاح للمرض

و ارتفعت حصيلة حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في الولايات المتحدة إلى 11 حالة وفاة اليوم

الأربعاء، بعدما سجلت ولاية كاليفورنيا أول حالة وفاة بها.

وقال مسؤولو الصحة في منطقة شمال كاليفورنيا “أعلنت هيئة الصحة العامة في مقاطعة بليسر وفاة أحد السكان جراء إصابته بفيروس كوفيد19-“.

وجاء في بيان أن “الشخص، وهي امرأة كبيرة وتعاني من أمراض صحية، كانت حالة الإصابة الثانية المؤكدة بالفيروس في المقاطعة والآن أصبحت أول حالة وفاة جراء المرض في كاليفورنيا “.

ويرجح أن المرأة أصيبت بالفيروس عندما كانت على متن سفينة سياحية الشهر الماضي توجهت من مدينة سان فرانسيسكو إلى المكسيك.