في هذه الدول.. كرة القدم بلا جمهور بسبب “كورونا”

حالة قلق يعيشها العالم بسبب فيروس “كورونا” الخطير الذي حصد أرواح الآلاف، وأصاب عشرات الآلاف، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الدراسة وتعليق الرحلات.

الرياضة لم تكن بمعزل عن حالة القلق العالمية، إذ منعت بعض الدول الجماهير من حضور دوريات، وألغى البعض الموسم الرياضي.

صحة الأشخاص أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قال إن “صحة الأشخاص أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم. نأمل في أن يتحسن الوضع أكثر من أن يسوء”.

وتابع: “في الوقت الحالي، يبدو أنّ الوباء مستمر في التفشي. إذا كان لا بد من تأجيل مباريات أو لعبها من دون جمهور حتى تستقر الأمور، سنقوم بذلك”.

ملاعب الإمارات دون جماهير

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن إقامة جميع المباريات المحلية في مختلف البطولات الكروية لكافة الفئات بدون حضور جماهيري خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا رسميا عبر حسابه على تويتر، قال فيه إن القرار جاء كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.

وكتب الحساب: “انطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم على مصالح اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف الفئات العمرية بدون حضور جماهير”.

الكويت توقف كل النشاطات الرياضية

وأعلنت الكويت وقف كل النشاطات الرياضية لفترة أسبوعين، بعد تسجيل إصابات بالفيروس لأشخاص آتين من إيران، كما استجاب الاتحاد الآسيوي للعبة لطلب نظيره الكويتي إرجاء مباراة القادسية مع ضيفه ظفار العماني ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد، التي تأجلت كل مبارياتها في ما بعد.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إقامة جميع مباريات كرة القدم في مختلف المسابقات في البلاد من دون جمهور اعتباراً من اليوم (الأربعاء) خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الاتحاد المغربي بموقعه على الإنترنت: «في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير، وبتنسيق مع الجهات المختصة، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي) إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها من دون جمهور اعتباراً من اليوم».

وأضاف البيان: «تدعو الجامعة الملكية المغربية كلاً من العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم (رابطة دوري المحترفين) والعصبة الوطنية لكرة القدم، هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية (للسيدات)، للتقيد بهذا القرار».

الدوري الإنجليزي في انتظار القرار الصعب

وخاطبت رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أندية البريميرليج، لنشر توعيات لاحتواء انتشار فيروس “كورونا”، وتوفير أحدث النصائح والإرشادات لجميع مشجعي الفرق.

وحسب ما أكدته شبكة “سكاي سبورت” أن رابطة الإتحاد لن تغيير مواعيد انطلاق المباريات مازالت كما هي لم تتأثر رغم اكتشاف حالات مصابة بالفيروس.

و قرر نادي برايتون أن يطبق عددا من القواعد الجديد منها رفض التقاط اللاعبين لصور مع الجماهير أو توقيع الأوتوجرافات عقب المباراة وفي الملعب، بجانب حظر الالتحام البدني والتواصل والمصافحة والأحضان.

تأجيل العديد من مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي

كما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم الأربعاء أن جميع الفعاليات الرياضية في البلاد ستقام بدون جمهور.

وقال كونتي في رسالة عبر الفيديو إن الهدف من هذا الإجراء هو منع حدوث المزيد من العدوى بفيروس كورونا المستجد. وبحسب تقارير إعلامية، من المنتظر أن يسري هذا الإجراء حتى الثالث من أبريل المقبل. وتم تأجيل العديد من مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا، وقد تقام هذه المباريات الآن في ظل الإجراء الجديد.