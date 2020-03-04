رازفان والمعيوف الأفضل في شهر فبراير بالدوري السعودي

حصد رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جائزة أفضل مدرب، فيما فاز حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف بجائزة أفضل حارس لشهر فبراير، في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت إقامة الجولات 17 و18 و19 و20.

وجاء ذلك وفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني رازافان المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، وأما عبدالله المعيوف، فقد حصد جائزة أفضل حارس خلال الشهر، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتهااللجنة.

كما تضم اللجنة الفنية لجوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين كلاً من المدرب خالد القروني وتركي السلطان و الكابتنالسابق سلطان اللحياني والإعلامي خالد الشنيف و المدرب يوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغةقيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن الروماني رازفان مدرب الهلال، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي.