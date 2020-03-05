أمريكا: إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بعد تسجيل 53 إصابة بكورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية حالة الطوارئ مساء أمس الأربعاء بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلس التابعة للولاية حالة طوارئ محلية.

وجاء القرار بعد أن أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم صباح الأربعاء، عن وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج ولاية واشنطن التي أعلن عن وفاة عشرة أشخاص فيها.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان صحفي:” إن كاليفورنيا تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل تقفي أثر الأشخاص المحتمل أنهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة”.