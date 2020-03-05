إلغاء بطولات ومباريات دولية … فايروس «كورونا» قاتل متعة الرياضة!

لا تزال الجماهير الرياضية في شتى أنحاء العالم تترقب متوجسة الخيفة والحذر من قاتل متعتها وفاتك بجمال مدرجاتها ومفكك روابط جماهيرها ذلك الفيروس القاتل والذي طغى على أحداث العالم أجمع ولم تسلم منه مدرجات المجنونة بعد أن جعلها خالية بدون أي هتافات ولا حياة في أكبر وأقوى دوريات العالم ليحرم تلك الجماهير متعة التشجيع والمؤازرة.

ومنذ قدوم فيروس كورونا فقد تم تأجيل مباريات و الغاء بعض البطولات وإيقاف بعض الرياضات ما بين حالات إصابات و اخرى وفيات لم تعد الرياضة حديثة المشهد بل اصبح فايروس الكورونا حديث الشارع الرياضي مابين أشخاص متخوفون و آخرون قتلت متعتهم لمشاهدة الرياضة.

وفي هذا الاطار قامت “الوئام” باستعراض اغلب الحالات التي تأثرت منها الرياضة بشكل عام بسبب فايروس كورونا :

في بطولة دوري ابطال اسيا 2020م تم تأجيل مباريات الجولة الثالثة لاندية غرب اسيا و كذلك تم تأجيل الكثير من مباريات شرق اسيا و ستستكمل البطولة لاحقا.

في الكويت تم إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر و في اليابان تم تأجيل الدوري الياباني وكذلك تم تأجيل بداية الدوري الصيني.

وفي ايران توفت لاعبة كرة صالات بسبب فايروس كورونا وفي مباراة اتالانتا الايطالي وفالنسيا الاسباني ببطولة الدوري الاوروبي تعرض احد الاعلاميين إلى الاصابة بفايروس كورونا.

وفي الدوري الإيطالي تم تأجيل خمس مباريات من بينها القمة الكبيرة بين اليوفي والانتر وكذلك تم تأجيل مباريات نصف النهائي من بطولة الكاس بين ميلان و اليوفي ونابولي وانتر ميلان.

في الدوري السويسري تم تأجيل جميع المباريات بسبب المخاوف من الفايروس.

في الدوري الإماراتي والمغربي والإيطالي وبعض الدوريات العالمية تم الغاء الحضور الجماهيري و بعض الدول العالمية بصدد تأجيل الدوريات و كذلك البطولات حتى انتهاء الفايروس.

يذكر أنه وبحسب تقارير رسمية بلغ عدد وفيات فيروس “كورونا” المستجد، الذي انتشر في أكثر من 60 دولة، 3 آلاف و203 حالات، حتى الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، في حين تجاوز عدد المصابين 93 ألفاً.