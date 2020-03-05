فيروس كورونا يعجّل بانهيار شركة الطيران البريطانية “فلايبي”

أعلنت شركة الطيران البريطانية “فلايبي” إفلاسها الخميس، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا من مصاعب مالية.

وفي بيان على موقعها الالكتروني، أكدت “فلايبي” التي تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا انها دخلت مرحلة الافلاس وباتت تحت الوصاية.

وقالت الشركة التي تجنبت الانهيار في كانون الثاني/يناير بعدما منحتها الحكومة البريطانية اجازة ضريبية “لقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة بمفعول فوري”.

وفشلت “فلايبي”، التي توظف نحو ألفي شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات “كونيكت ايروايز” عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية.

ثم جاء تفشي فيروس كورونا الذي شل شركات الطيران في العالم ليسدد الضربة القاضية ل”فلايبي” ويسرّع بانهيارها.

والشركة البريطانية تعد أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطار في اوروبا و28 في بريطانيا.

ويأتي الاعلان عن الافلاس بعد ساعات من تحذير وسائل إعلام بريطانية من أن الشركة مقبلة على الانهيار بعد فشلها في الحصول على قرض حكومي بقيمة 100 مليون جنيه (129 مليون دولار).

وقالت مصادر لهيئة الاذاعة البريطانية أن تأثير فيروس كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي “جعل الوضع أكثر سوءا”.

وعانت شركات الطيران البريطانية الصغيرة أيضا مؤخرا من تقلب اسعار الوقود وضعف الجنيه.

وتقود شركة “فيرجين أتلانتيك” تحالف “كونيكت إيروايز” الذي يضم شركة الاستثمار “سايروس” وايضا الشركة المتخصصة في البنية التحتية “ستوبارت”.