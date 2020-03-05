إغلاق مطبخ بأحد قاعات الأفراح بمكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، مطبخاً تابعاً لأحد قاعات الأفراح بمكة المكرمة، وذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية كِميات كبيرة من الحشرات، وتدني في مستوى النظافة العامة، إضافةً إلى وجود مخالفات تشغيلية أخرى، حيث جرى الاغلاق بمشاركة بلدية العتيبية الفرعية التي يقع بنطاقها مطبخ القاعة.

وأكَّد مدير عام صحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن رصد تلك المُخالفات يأتي امتداداً للجولات الرقابية المُكَّثفة، والمُتابعة الشاملة من قِبل المُراقبين الصحيين للمطابخ والمُنشآت الغذائية بمكة المكرمة، مؤكداً إغلاق المطبخ وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية، إلى حين استيفاء جميع الإشتراطات الصّحية، وتصحيح المُخالفات التشغيلية، مهيباً بالمواطنين الإبلاغ عن أي مُخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر نظام “بلدي” 940 و قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة بالعاصمة المقدسة وتوفير غذاء صحي آمن للجميع.