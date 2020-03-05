مجلس الإفتاء السويدي: قرار إيقاف العمرة والزيارة متوافق مع الشريعة

أكد مجلس الإفتاء السويدي أن القرار الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بالإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة احترازًا من انتشار فيروس كورونا الجديد، يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنهى عن الضرر والإضرار، وأنه قرار راشد وحكيم وضع مصلحة المعتمرين والزوار فوق الاعتبارات والمنافع، وجاء مراعياً للحالة الإنسانية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن حكومة المملكة اتخذت القرار بناء على المسؤولية الشرعية التي تحملها كونها المؤتمنة على الحرمين الشريفين، وعلى مصلحة المعتمرين والزوار، وقد قامت بالعمل الواجب عليها الذي يراعي المصلحة ورفع الضرر؛ وهو روح الشريعة الإسلامية الذي وضع التشريع لأجله.