النائب العام يفتتح دائرة النيابة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد.

وتجوّل في مبنى الدائرة، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيل الدائرة ونطاق عملها والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال خلال الافتتاح إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، وبما يعزز تحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل الفاعلة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وفي ظل رؤية 2030.

يذكر أن مبنى الدائرة الجديد يضم قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.