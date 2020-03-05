الولايات المتحدة وإسرائيل تلغيان تدريبا عسكريا مشتركا بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت القيادة الأمريكية الأوروبية، التي يوجد مقرها في ألمانيا، الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألغتا ما تبقى من مناوراتهما العسكرية المشتركة جونيبر كوبرا 20 من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان، إن القرار يتماشى مع المبادئ التوجيهية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن فيروس كوفيد-19، وكإجراء احترازي لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين.

ويجري تنظيم هذا التدريب المشترك بين البلدين على فترات منتظمة، وكان يفترض أن يتوجه 2500 عسكري أمريكي يتمركز جزء منهم في ألمانيا إلى إسرائيل للمشاركة في المناورات التي تستمر أسبوعين، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.