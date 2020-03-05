فيفا يقترح تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية بسبب فيروس كورونا

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه سيقترح تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، التي تقام هذا الشهر بعد انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان مشترك للفيفا والاتحاد الآسيوي: “بالنسبة لفيفا والاتحاد الآسيوي فإن رفاهية وصحة جميع الأفراد المشاركين في مباريات كرة القدم تظل على رأس الأولويات”.

وأضاف: “سيقوم فيفا والاتحاد الآسيوي بتقديم التحديث على تلك المباريات في الأيام المقبلة عقب التشاور مع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي”.

ومن المقرر أن يلعب منتخبا الصين وكوريا الجنوبية، أكثر بلدين تضررا من فيروس كورونا، على أرضيهما يوم 26 من الشهر الجاري.

وفي إيطاليا، تم تأجيل مباراة إيطاليا مع ضيفتها إنجلترا في بطولة الأمم للرجبي بمشاركة ست دول، والتي كان من المقرر إقامتها في 14 مارس الجاري بعد إعلان الحكومة الإيطالية إقامة كافة الأحداث الرياضية بدون جمهور حتى الثالث من أبريل المقبل، وهو ما ينطبق على مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم أيضا.

بدلا من ذلك، فضلت الدول الست إرجاء المباراة، وكذلك مواجهتي السيدات وتحت 20 عاما بين إيطاليا وإنجلترا، اللتين كان من المقرر إقامتهما في الخامس عشر من الشهر الجاري – “بنية إعادة جدولة تلك اللقاءات” في تواريخ لاحقة.

وتقرر بالفعل تأجيل مباراة إيطاليا مع مضيفتها أيرلندا، التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت القادم، لكن الأمم الست أكدت أنها “تعتزم استكمال جميع المباريات الـ15 في جميع البطولات الثلاث عندما يسمح الوقت”.

وفي إيطاليا أيضا تم إلغاء سباقات الدراجات التي كان مقررا إقامتها بعد غد السبت.

وأعلنت العديد من فرق الدراجات أنها لن تشارك في أي منافسات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ألكسندر فينوكوروف المدير العام لفريق آستانا: “مازال الموسم طويلا وهناك سباقات مهمة أخرى، لم يكن قرار سهلا، ولكن يجب أن نحمي عائلات الدراجين مثلما نحمي عائلاتنا في المنزل”.

وألمحت السلطات في مدينة نورمبرج الألمانية، إلى تأجيل المباراة الودية للمنتخب الألماني والمقرر إقامتها يوم 31 مارس الجاري، بسبب المخاوف من تواجد الجماهير.

وذكر نادي بروندبي الدنماركي، أن لاعبه توماس كالينبرج تم عزله بعد إصابته بالفيروس، مضيفا أن بعض أعضاء الفريق خضعوا للحجر الصحي، وأن أي شخص كان له اتصال جسدي مباشر بكالينبرج خلال المباراة الأخيرة، يجب أن يتواصل مع النادي.

كما تقرر تأجيل بطولة كأس رويال للجولف 2020 لأجل غير مسمى بسب مخاوف من فيروس كورونا، علما بأن البطولة كان من المقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر بتايلاند.

وذكرت الجولة الآسيوية اليوم الخميس :” المخاوف الصحية المستمرة والنصائح من سلطات الصحة في تايلاند تعني أن الحدث الافتتاحي سيتم تأجيله لوقت لاحق”.

وكان مقررا أن تقام الجولة الآسيوية للجولف، في البداية، خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس في نادي الجائزة الكبرى بمقاطعة كانشانابوري، التي تبعد 150 كيلومترا عن بانكوك.

وتقرر إعادة جدولة سباقات الدراجات النارية، وذلك عقب تأجيل سباق الجائزة الكبرى التي كان مقررا اقامته في تايلاند في 22 مارس الجاري، إلى الرابع من أكتوبر، مع نقل سباق جائزة أراجونين إلى 27 سبتمبر المقبل.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تنظيم سباق الجائزة الكبرى بقطر، والذي كان مقرر إقامته في الثامن من مارس الجاري، وبالتالي فإن السباق الافتتاحي للموسم سيكون سباق الجائزة الكبرى الأمريكي في الخامس من أبريل المقبل.