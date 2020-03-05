أمريكا تتهم النظام الإيراني بالتضليل و الكذب على الإيرانيين بشأن تفشي كورونا #منظر_الحرم

أكدت الولايات المتحدة مجددا،اليوم، أن السلطات الإيرانية كذبت على الشعب الإيراني فيما يخص انتشار فيروس كورونا بالتضليل و التعتيم الإعلامي و نشر أرقام غير صحيحة عن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد.

و قال المسؤول الأميركي المكلف بشؤون إيران براين هوك الخميس إن إيران “كذبت على شعبها” بشأن مدى تفشي فيروس كورونا المستجد معربا عن استغرابه لرفض طهران المساعدة الأميركية.

وأوضح هوك لصحافيين خلال زيارة لباريس للتنسيق مع الدول الأوروبية أن إيران كذبت على شعبها حول فيروس كورونا، و قالت لهم إنه لا ينبغي القلق منه لكن في تلك الاثناء كان الفيروس ينتشر في أرجاء إيران”.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن حصيلة وفيات فيروس كوفيد-19 باتت 107 ما يجعل إيران من أكثر الدول تأثرا بالوباء بعد الصين.

وأكد هوك “اليوم ونتيجة سوء إدارة الحكومة وعدم اعتمادها الشفافية مع شعبها، تسجل في إيران واحدة من أسوأ عمليات تفش لفيروس كورونا”.

وعرضت الولايات المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران منذ أزمة احتجاز الرهائن في سفارتها بعد الثورة الإسلامية العام 1979، المساعدة على إيران لمحاربة انتشار الفيروس إلا أن طهران رفضت العرض.

وحمل الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات الأميركية مسؤولية حرمان الإيرانيين من الأدوية.

وأكد هوك “نعرف أن لديهم نواقص في نظامهم الصحي وأردنا ان نعوض هذا النقص وكنا نتمنى لو قبلوا عرضنا الصادق”.