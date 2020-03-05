تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب بسبب كورونا

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية تتعلق بفيروس “كورونا COVID-19” واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة معالي وزير الصحة التي أوصت بتأجيل الفعالية لما يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأكدت وزارة الثقافة أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل.