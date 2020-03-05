تدشين منصة التوثيق الإعلامي لوزارة التعليم

دشن وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الخميس، منصة التوثيق الإعلامي للوزارة؛ لتوحيد الجهود القائمة على رصد المواد الإعلامية وحفظها، وذلك خلال رعايته ورشة العمل “تطوير سياسات وإجراءات العمل الإعلامي في التعليم” التي نظمتها إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة.

وتهدف منصة التوثيق الإعلامي إلى إجراء الدراسات المقارنة والتحليل، وصناعة التقارير الإعلامية، وسهولة الأرشفة، وسرعة الوصول للمعلومة لدى الباحثين والمهتمين.

ويستفيد من منصة التوثيق الإعلامي جميع قطاعات الوزارة: إدارات التعليم في المناطق والمحافظات والقطاعات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تشمل مجالات التوثيق الإعلامي في المنصة، جميع منصات الوزارة والصحف والإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى الإعلام الجديد.

ويمتاز نظام منصة التوثيق الإعلامي بالأرشفة الإلكترونية للمحتوى الإعلامي لقطاع التعليم، والمساعدة على قياس أداء الوزارة إعلامياً، ورصد وتحليل توجهات الرأي العام، وتزويد القطاعات التعليمية بتقارير إحصائية عن مؤشرات النشر الإعلامي.