الإمارات توضح حقيقة منع القادمين من مصر من الدخول

أوضحت هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات

العربية المتحدة، اليوم، الخميس، حقيقة ما تردد عن منع دخول القادمين من مصر.

وقالت الهيئة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات”وام” اليوم:”لا صحة لما يتم تداوله بخصوص عدم السماح للقادمين من مصر من دخول الإمارات”.

يأتي ذلك فيما اتخذت العديد من الدول اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها ومنها منع دخول المواطنين من الدول المنتشر فيها المرض.

و سبب فيروس كورونا المستجد الذي تخطت حصيلة وفياته 3300 حالة إلى تعبئة عامة واقرار اجراءات استثنائية.

في ما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم:

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3346 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 97510 شخصا في 85 بلدا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17,00 ت غ الخميس.

وتتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80409 إصابة و3012 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 6088 إصابة و35 حالة وفاة ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 3858 (769 جديدة) وعدد الوفيات 148، وإيران مع 3513 إصابة و107 حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 377 اصابة بينها 120 جديدة، و4 وفيات.

وسجلت المملكة المتحدة وسويسرا أول حالات وفاة.

في إيطاليا التي توفي فيها 41 شخصا بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت خطة بكلفة 7,5 مليارات يورو لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.

أسفت منظمة الصحة العالمية لكون “قائمة طويلة” من الدول لا تبذل ما يكفي من الجهد لمكافحة فيروس كورنا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس “نحن قلقون لكون عدة دول، لا يتطابق مستوى التزامها السياسي وافعالها مع مستوى التهديد الذي نواجهه”.

يمكن أن يكلف فيروس كورونا المستجد قطاع النقل الجوي 113 مليار دولار هذا العام، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وعلقت شركة “فلاي بي” الجوية البريطانية أنشطتها بعد ارتفاع كلفة تراجع حركة النقل الجوي العالمي بسبب فيروس كوفيد-19.

وألغت شركة “لوفتهانزا” الألمانية جميع رحلاتها إلى إسرائيل، وألغت شركة “تاب” البرتغالية أكثر من ألف رحلة.

أعلنت روسيا إلغاء المؤتمر الاقتصادي الرئيسي في سان بطرسبورغ.

و قررت إيطاليا منع حضور الجمهور في المسابقات الرياضية حتى 3 نيسان/ابريل. واتخذ المغرب قرارا مماثلا.

وعلقت السعودية العمرة “مؤقتا”، ويؤدي هذه المناسك ملايين المسلمين سنويا.

وأغلقت كنيسة المهد في بيت لحم، مكان مولد المسيح في التراث المسيحي، بشكل وقائي عقب تسجيل حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأجّل مؤتمر افريقيا للمدراء التنفيذيين الذي كان سيعقد في ابيدجان، عاصمة ساحل العاج، يومي 9 و10 آذار/مارس ويجمع 1800 مسؤول اقتصادي وسياسي.

قررت اليابان فرض حجر صحي لأسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس.

وتم أيضا تأجيل زيارة الدولة التي كان يفترض أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اليابان في الربيع.

قررت ولاية كاليفورنيا الأميركية، التي أعلنت حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، ابقاء سفينة جولات سياحية قبالة سواحلها لإجراء فحوصات لركابها الذين يشتبه في اصابة عشرين منهم.

أغلقت 13 دولة كافة مدارسها وأغلقت 9 المدارس في بعض المناطق، ما أثر على تعليم أكثر من 290 مليون تلميذ في العالم، وفق ما أعلنت اليونسكو الأربعاء.

بدورها، أعلنت الخميس الهند اغلاق المدارس الابتدائية في العاصمة حتى نهاية الشهر.