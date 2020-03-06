سيتي يدافع عن حظوظه الضئيلة في لقب الدوري الإنجليزي في مواجهة مانشستر يونايتد

مع تبقي أمل ضئيل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لم يعد لمانشستر سيتي سوى فرص قليلة، حينما يواجه مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر على ملعب (أولد ترافورد) بعد غد الأحد.

وكان فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، فاز على مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، 3 / 1 في أخر مواجهة جمعتهما في هذا الملعب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، وذلك قبل أن يتوج سيتي باللقب بالفوز على أستون فيلا يوم الأحد الماضي.

وترجع المرة الأخيرة التي فاز فيها مانشستر يونايتد على سيتي في “أولد ترافورد” إلى موسم 2014 – 2015، حينما انتصر 4 / 2 على الفريق السماوي.

وكان سيتي فاز على شيفيلد وينزداي 1 / صفر، في دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد أيام قليلة من فوزه بلقب كأس الرابطة المحترفة.

وقال جوارديولا إن فوز فريقه أول أمس الأربعاء، منح اللاعبين استعدادا مثاليا لمباراة يونايتد.

وأضاف: “من الأفضل أن نواصل الفوز في المباريات، وأن استمر في بطولة الكأس بدلا من الخروج منها”.

ويحظى البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بثقة مدربه النرويجي سولشاير، وهو الذي تعاقد معه في كانون ثان/يناير الماضي، حيث أكد استحقاقه للمبلغ الذي دفعه الفريق من أجل ضمه والبالغ 47 مليون جنيه إسترليني (5ر67 مليون دولار).

وقال سولشاير: “لست مندهشا، لكن بعض اللاعبين يستغرقون ستة أشهر من أجل التأقلم على الفريق، لكنه لم يحدث معه ذلك (فيرنانديز) نظرًا لإمكانياته الكبيرة التي يتمتع بها”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، الذي يحتله تشيلسي قبل لقائه مع إيفرتون بعد غد.

وتشهد المرحلة مباراة ديربي محلي يوم الإثنين المقبل، حينما يستقبل ليستر سيتي فريق أستون فيلا.

ويأمل ليفربول المتصدر، في العودة إلى سكة الانتصارات حينما يستضيف فريق بورنموث غدا السبت، وذلك بعد أن تعرض للهزيمة الأولى له ببطولة الدوري على يد واتفورد صفر/ 3 في المرحلة الماضية.

ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما أنه ظل بدون هزيمة في 44 مباراة متتالية بالمسابقة، قبل أن يخسر أمام واتفورد.

وخرج فريق المدرب يورجن كلوب من بطولة كأس الاتحاد، بعد الهزيمة أمام تشيلسي صفر / 2 ، لكن المدير الفني الألماني يبدو مصرا على أن تلك النتائج لن تؤثر على تركيز فريقه في الفوز ببطولة الدوري، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال كلوب: “مضينا في طريقنا لفترة طويلة، لأننا دافعنا بشكل رائع”.وتابع: “لست قلقا مما يحدث، لا أحد يجب أن يشعر بالأسف تجاهنا، سنفوز بالمباريات مرة أخرى وهذا ما نريد فعله يوم السبت”.

وأكد تروي ديني مهاجم فريق واتفورد، أن ناديه يجب عليه الاستفادة من الفوز على ليفربول لدعم ثقة الفريق في الوقت الذي يحاول فيه واتفورد الابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، متساويا مع بورنموث صاحب المركز الثامن عشر، لكن الفوز على كريستال بالاس يوم السبت سيعزز فرصه في البقاء.

وقال ديني: “يجب أن نستمد الثقة من الفوز على فريق مثل ليفربول، هذا لن يعني شيئا إن لم نحقق الفوز في الأسبوع المقبل”.

ويتقدم برايتون صاحب المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة عن واتفورد،حيث يحرص كلا الفريقين على الابتعاد عن الهبوط، وسيواجه فريق وولفرهامبتون واندررز صاحب المركز السادس في الترتيب.

وقال جلين موراي مهاجم الفريق: “كل موسم منذ صعودنا للدوري الممتاز،ونحن نقاتل من أجل البقاء هذا ليس امرا جديدا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “لا نعتقد أننا أفضل من وضعنا الحالي، لكن يتعين علينا التعامل مع هذا الموقف، وكذلك التأكد من قدرتنا على التنافس في كل مباراة”.

وفي مباريات أخرى غدا السبت، يستضيف أرسنال فريق ويستهام يونايتد، فيما يخرج نورويتش سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد، ويستضيف ساوثهامبتون فريق نيوكاسل، كما يلتقي توتنهام مع مضيفه بيرنلي.