التنمية الأسيوي يتوقع خسائر تصل إلى 347 مليارات دولار بسبب كورونا

قال بنك التنمية الأسيوي في تقرير اليوم الجمعة إن تفشي فيروس كورونا قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد العالمي تصل إلى 347 مليارات دولار، في ظل التراجع الحاد في الطلب، والسياحة، وسلاسل التوريدات بالإضافة إلى التداعيات الصحية.

ووفقا للتقرير، فإن السيناريو الأفضل يدور عن احتواء سريع لتفشي الفيروس بعد شهرين من القيود التي جرى فرضها أواخر كانون ثان/يناير الماضي. أما السيناريو الأسوأ، فيدور عن تفش قد يشهد إجراءات احترازية لفترة تصل إلى ستة أشهر.

ويتوقع البنك، الذي يقع مقره في مدينة مانيلا، عاصمة الفلبين، أن يصل أقل قدر ممكن من الخسائر إلى 77 مليار دولار، أي حوالي 1ر0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقد يصل أكبر قدر من الخسائر إلى 4ر0 في المئة .

وأوضح التقرير: “يقع ثلثا التداعيات على الصين، حيث يتركز تفشي الفيروس حتى الآن.

ويتوقع البنك أن تصل خسائر الصين إلى حوالي 237 مليار دولار، بواقع 7ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين قد تخسر باقي الدول الأسيوية، باستثناء منطقة الشرق الأوسط، حوالي 42 مليار دولار، أي حوالي 5ر0 في المئة في أسوأ السيناريوهات.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سجلت الأسهم الأسيوية خسائر كبيرة، على خلفية تنامي القلق في بورصة وول ستريت الأمريكية بشأن فيروس “كوفيد19-“سريع الانتشار.

وفقد مؤشر نيكي القياسي لبورصة اليابان، والمؤلف من 225 سهما، 57ر676 نقطة، أو 17ر3% ، ليصل إلى 55ر20652 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 2ر2 في المئة. وكذلك تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة87ر0 في المئة ومؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج بنسبة 91ر1 في المئة.

وفي الولايات المتحدة، تراجع أمس الخميس مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 39ر3 في المئة، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 58ر3 في المئة، بواقع 969 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 09ر3 في المئة.