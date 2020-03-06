عاجل… استئناف صادرات النفط من المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية الشهر المقبل

سيتم استئناف صادرات النفط من المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية اعتبارا من الشهر المقبل، مما يضيف المزيد من الإمدادات، في الوقت الذي تحاول فيه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإنتاج لمواجهة اضطرابات السعر بسبب فيروس كورونا،

المستجد (كوفيد – 19)طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية للمستهلكين إن الإنتاج في حقل الخفجي في المنطقة تم استئنافه بالفعل، وسوف يبدأ التصدير اعتبارا من نيسان/إبريل المقبل، طبقا لمصادر اطلعت على إخطار أرسلته الشركة.

وكان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل قد أعلن في 16 شباط/فبراير الماضي بدء الضخ التجريبي في حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة مع السعودية.

وتوقع، في تصريح صحفي على هامش حفل إطلاق الشعار الجديد لوزارة النفط،عودة الإنتاج في حقل الوفرة لمستواه السابق (بحدود 140 ألف برميل يوميا) قبل نهاية العام.