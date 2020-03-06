تأجيل حفل أوسكار بسبب كورونا

أرجأت الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام الملقبة بأوسكار بوليوود، حفل توزيع جوائزها جراء المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19).

وقالت الأكاديمية إن مراسم توزيع الجوائز التي تستمر ثلاثة أيام والمقررة نهاية الشهر جرى تأجيلها “جراء المخاوف المتنامية بشأن انتشار فيروس كوفيد 19 وللحفاظ على صحة وسلامة محبي الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والمجتمع العام ككل”.

وكان من المقرر إقامة الحفل وهو أكبر حفل من نوعه في العام بالنسبة لصناعة السينما الضخمة في الهند، في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد في فترة 27 – 29 آذار/مارس الجاري .