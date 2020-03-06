النفط يهبط أكثر من 4% بعد رفض روسيا تعميق خفض أوبك+

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4%، اليوم الجمعة، بعدما أوردت رويترز أن روسيا لن توافق على

تعميق تخفيضات إنتاج النفط من أوبك وحلفائها لدعم الأسعار.

وهوت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة دولارات للبرميل، بما يزيد على 5%، عقب التقرير.

وبحلول الساعة 1124 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.41% بما يعادل 4.8% إلى 47.58 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.19 دولار أو 4.7% إلى 43.71 دولار.

كان مصدر روسي رفيع المستوى أبلغ رويترز، اليوم، أن موسكو لن تؤيد دعوة أوبك لمزيد من تخفيضات إنتاج النفط ولن توافق إلا على تمديد التخفيضات القائمة من أوبك وحلفائها، في إطار ما يسمى أوبك+.

أجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها، اليوم، بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا إضافية حتى نهاية 2020.

وقال أوليفر جاكوب من بتروماتركس الاستشارية “المهم حقا هو ما تفعله السعودية إذا انضمت روسيا، فإنها لن تضيف الكثير نحن بحاجة لمعرفة إن كانت أوبك ستمضي بمفردها”.