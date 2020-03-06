إيران تعلن 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 124 حالة

أعلنت إيران، الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: “تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام القليلة الأخيرة”، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747.

وأضاف أن الحالات الجديدة تخص “على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين.. وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم”.

وتسعى إيران لاحتواء التوسع السريع لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أشخاصا في جميع محافظات البلاد الواحدة والثلاثين.

وقال جهانبور إنه توجد حتى الآن 1413 إصابة مؤكدة في طهران، وهو الرقم الأعلى بين جميع المحافظات ما يجعلها “بؤرة” للفيروس.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات لاحتواء الفيروس، لكن وفقا لجهانبور يبدو أن العطلة الطويلة شجعت الإيرانيين على السفر إلى شمال البلاد.

وشددت الاجراءات يوم الجمعة، اذ أعلنت الشرطة أنه سيتم إرجاع المسافرين إلى محافظتي مازندران وغيلان، باستثناء المقيمين فيها العائدين من محافظات أخرى، وتمثل غيلان إحدى أكثر المحافظات تضررا من الفيروس.