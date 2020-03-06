بالصور.. حملة 80 المرورية تنطلق في منطقة الباحة

انطلقت حملة 80 في منطقة الباحة بعنوان (للقدوة حضور في كل مكان) بهدف التوعية المرورية لقائدي وقائدات السيارات والالتزام بآداب وأنظمة المرور والتي تؤكد أهمية ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعة المحددة وعدم استخدام الجوال فضلا مراعاة الإشارات الضوئية، وتم متابعة عدد من السائقين في طرقات الباحة والالتقاء بالسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية مما استحقوا شهادات الشكر والمكافآت التقديرية من الإدارة العامة للمرور وسيتم السحب على السيارة لاحقًا، كما سينضم هؤلاء الملتزمين لأصدقاء المرور تكريما لهم وذلك من منطلق القول (للمحسن أحسنت).

ويتم تنظيم هذه الحملة التوعوية من المركز الوطني لسلامة الطرق بإشراف من الإدارة العامة للمرور بالتعاون الراعي الرئيس الجبر والإنتاج الإعلامي من شركة تأثير.

وأشار العقيد مسفر الثبيتي مدير إدارة المرور بمنطقة الباحة، إلى أن قيادة المركبة فن وذوق ومهارة وستنخفض نسبة الحوادث متى التزم السائقون بأنظمة المرور.