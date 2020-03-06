بالتزامن مع تحذيرات “الأرصاد”.. 5 نصائح من الدفاع المدني للوقاية من الغبار

وجه الدفاع المدني السعودي، عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين، للوقاية من الغبار والعواصف الرملية، بالتزامن مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بنشاط عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وشملت النصائح، البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة، الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي، الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.

كما شملت الإرشادات، تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل، اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم لا سيما مرضى الجهاز التنفسي.