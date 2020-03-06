قطر تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

​أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم (الجمعة)، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد – 19) في دولة قطر من المتواجدين في الحجر الصحي، حالتين لمواطنين قطريين وحالة ثالثة من أسرتهم من جنسية أخرى ممن عادوا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الاخيرة، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى إحدى عشر حالة حتى الآن.

وقد تم إدخالهم إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام لتلقي العلاج اللازم وهم في حالة صحية مستقرة، وتؤكد وزارة الصحة العامة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة. يذكر أن جميع الحالات التي تم تشخيصهم والإعلان عنهم مؤخراً يتمتعون بوضع صحي مستقر.

‎كما تتخذ وزارة الصحة العامة كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث يتم إخضاع جميع المسافرين القادمين للكشف المبدئي عن طريق الكاميرات الحرارية في كل منافذ الدولة فور وصولهم للبلاد وتم تجهيز عيادة طبية داخل المطار للتعامل مع أي حالة يتم الاشتباه فيها.