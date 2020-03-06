إغلاق “15” محلا وضبط 56 وافدا مخالفا لنظام الإقامة والعمل في الرياض

قامت حملات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بفرع منطقة الرياض،اليوم، بإغلاق “15” محلا وضبط 56 وافدا مخالفا لنظام الإقامة والعمل.

و واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل .

و نفذ الفرع خلال هذا الاسبوع بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض ـ “الضبط الاداري ” وبلدية النسيم حملات كبرى شملت اسواق مكة والقصر مول واسواق المنار مول تم خلالها ضبط 8 مخالفات لنظام العمل واغلاق 15 محل مخالف اوضح ذلك مدير التفتيش أ. بدر العتيبي

كما أسفرت حملة نشاط النقليات التي كانت بتوجيه من امارة منطقة الرياض ومشاركة الجهات الشريكة عن ضبط 3 مخالفات والقبض على 56 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص وعامل منزلي ، وتم حيالهم اتخاذ الإجراءات الرسمية .

وأكد مدير عام مكتب الموارد والتنمية بمنطقة الرياض، الاستاذ عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة تُعد امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسري على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد .