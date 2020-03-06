“حمد الله” يستخدم ‪”unfollow”‬ ضد #النصر وإدارته ويكتفي بالشامخ

قام محترف نادي النصر، و هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبد الرزاق حمد الله بإلغاء متابعة حساب نادي النصر الرسمي و كذلك حساب رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و اكتفى المغربي بمتابعة رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم .

و لم يكتف حمد الله بإلغاء متابعتهم في تويتر فقط و قام المهاجم المغربي بإلغاء متابعة صفوان السويكت و حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ”

و اتجهت بعض الآراء لراوية مختلفة إذ ترى أن الخلل تقني عبر تويتر ويحدث ذلك بشكل مفاجئ لدى أغلب الحسابات حتى الغير معروفة ويجب أن لا يتعاطى الجمهور النصراوي بشكل سلبي مع الواقعة، وعليه التفرغ لدعم الفريق في الاستحقاقات القادمة.

يذكر أنه في 23 أغسطس 2018، انضم حمد الله إلى نادي النصر السعودي و كان آنذاك رئيس النادي سعود آل سويلم و حقق حمدالله معالنصر لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي.