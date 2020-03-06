ترامب يوقع حزمة إنقاذ بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة تفشي “كورونا”

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة إنفاق طارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، ويقول إنه لا يرى أي سبب يدعو الرأي العام إلى الذعر من انتشار المرض.

وأضاف ترامب: “يتعين على الرأي العام توخي الهدوء، إن الفيروس سيختفي”، متابعًا أن الولايات المتحدة واقتصادها في “حالة رائعة”.

وأعرب ترامب عن اعتقاده أن الأسواق ستعاود الصعود مجددًا، رغم استمرار هبوطها الذي يشهد حاليًا عمليات تصحيح.

وحث ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على مواصلة خفض أسعار الفائدة، في أعقاب تدخل طارئ الأسبوع الجاري لخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقال ترامب عن سياسة البنك المركزي، إنها طريقة محافظة للغاية لكنها ليست طريقة جيدة، مضيفًا أن الدول الأخرى في أوروبا وآسيا قد خفضت أسعار الفائدة، ما يضع الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير موات.

واستهلت الأسواق في وول ستريت التعاملات على هبوط، كما تراجع العائد على السندات الحكومية مرة أخرى إلى مستويات قياسية جديدة.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق، أمس الخميس، على مشروع قانون يتضمن تخصيص 7.8 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان مجلس النواب أقر، أول أمس الأربعاء، مشروع القانون بأغلبية 415 عضوًا مقابل رفض اثنين.