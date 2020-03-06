السلطات العراقية تغلق كافة المنافذ الحدودية البرية مع إيران

أعلنت السلطات العراقية إغلاق كافة المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وأمهلت المواطنين حتى 15 مارس للعودة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم، إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، وإسبانيا، ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة.

واستثنى قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية.

كما قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.