تويتر يتخذ خطوات حازمة لحماية المحادثات حول كورونا

أعلنت شركة «تويتر» عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على «تويتر» في العثور على معلومات موثوقة للجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المعروف بـ«كوفيد 19».

وتتضمن تلك الجهود أيضاً جمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة. وقالت «تويتر» إن ذلك يأتي ذلك ضمن حرصها على نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين في القطاع الصحي وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة في ظل الظروف السائدة.

وكان «تويتر» أطلق خدمة البحث المتخصص في فيروس كورونا قبل ستة أيام من التصنيف الرسمي للفيروس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لضمان حصول الأشخاص على معلومات موثوقة عن الفيروس وظهور محتوى صحيح ودقيق في طليعة نتائج البحث.

كما أبرمت المنصة شراكات في جميع الدول التي أطلقت فيها المبادرة مع هيئات الصحة العامة الوطنية أو مع منظمة الصحة العالمية مباشرة. وتم تنفيذ خدمة البحث الاستباقي من خلال الشراكات المحلية الرسمية في حوالي 50 دولة حول العالم، وسيتم إطلاقه رسمياً في مجموعة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم.

وتتوفر خدمة البحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وقطر وعمان واليمن والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتونس والجزائر والمغرب والسودان.