هل تنقل العدسات اللاصقة فيروس كورونا؟ #العدسات_الاصقه_تنقل_الكورونا

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لمواجهته.

العدوى الفيروسية التي يمكن الإصابة بها عبر الأيدي ومنها إلى العين أو الفم أو الأنف، أصبحت مصدر قلق كبير، خصوصا لدى أصحاب مساحيق وأدوات التجميل، ومنها العدسات اللاصقة.

وإجابة على سؤال هل تنقل العدسات العدوى أجابت المؤسسة الأمريكية الوطنية للصحة في بيان رسمي قائلة: “العدسات اللاصقة تصيب العين بمشكلات عدة، تصل لدرجة نقل الفايروسات، خصوصا كورونا المستجد”.

وأضافت أن العدسات تؤدي لالتهاب القرنية حال وصول الجراثيم والفايروسات إليها، وقد يتطور الأمر إلى العمى أو الحاجة لزراعة قرنية.

ونصحت بمجرد احمرار العين أو الإحساس بألم أثناء وضع العدسات أو إزالتها، أو الرؤية الضبابية، أو الدموع المستمرة، بضرورة مراجعة الطبيب فورا لوصف قطرات المضادات الحيوية، مشيرة إلى إمكانية وصول الفايروس من الأيدي للعدسة، ما يسبب عدوى تصل إلى فقدان البصر، ويستوجب ضرورة تعقيم العدسات، وحفظها في أماكن بعيدة عن الهواء الملوث.