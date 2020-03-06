المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل قمة الرياض الاستثنائية إلى العام المقبل

قرارات المؤسسات التعليمية بتعليق الدراسة، أظهرت مطالبات في عدد من الدول بعدم إيقاف التعليم عن طريق تطبيق الإنترنت عبر الإنترنت.

اليوم الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن جامعة واشنطن بسياتل تقفل أبوابها وتقدم الدروس عبر الإنترنت لـ50 ألف طالب كإجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

فيما أعلنت شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لضمان استمرارية عمليات التعلم عن بعد وتوفير سلاسة جميع الخدمات الشبكية المتعلقة بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

من جهة أخرى، نفذت كليات التقنية العليا في الإمارات، وبنجاح وكفاءة عالية، المرحلة التجريبية للتعلم الذكي خارج الحرم الجامعي لجميع طلبتها، وتم تسجيل 24 ألف دخول للطلبة على النظام الذكي لحضور المحاضرات باستخدام تقنيات البلاك بورد العالمية والوسائط المرئية وذلك خلال الفترة الصباحية من 8 الى 11 صباحا والتي قدم خلالها أعضاء الهيئة التدريسية نحو 1340 ساعة دراسية بما عكس التزاما وتفاعلا كبيرا من الطلبة على نظام التعلم عن بعد واستجابة فاعلة للتجربة.

وباشر طلبة الكليات البالغ عددهم نحو 23 ألف طالب وطالبة يوم أمس دراستهم “عن بعد” وفق جداولهم الدراسية الإعتيادية في حين قدم أعضاء الهيئة التدريسية محاضراتهم للطلبة عبر المنصات الذكية من داخل الكليات.

وتأتي هذه الخطوات لضمان جاهزية الطلبة لمواصلة دراستهم دون انقطاع تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية مع إعلان وزارة التربية والتعليم تعطيل كافة مؤسسات التعليم العالي بالدولة لمدة أربعة أسابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار كورونا.

في الوقت نفسه أعلنت مملكة البحرين تمديد تعليق الدراسة لأسبوعين آخريين كإجراء احترازي منعا لانتشار فيروس كورونا، واتخذت الهند وباكستان ودول أخرى قرارا بتعليق الدارسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

وعلى المستوى الرياضي انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية من آسيا الى أوروبا، وكانت إيطاليا الأكثر تضررا في القارة العجوز حيث ستقام المسابقات، لاسيما مباريات كرة القدم، خلف أبواب موصدة.

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب هذا الفيروس الذي أودى بحياة 3404 أشخاص حتى الآن، فيما أصيب به قرابة 100 ألف شخص من 89 دولة.

* أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى “الغاء او تأجيل” دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان الاربعاء وذلك قبل خمسة اشهر من انطلاق الالعاب.

وقال باخ “نواجه تحديات عدة لكن لا اريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الاولمبية الدولية تؤكد مجددا التزامها التام لتأكيد نجاح الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020”.

وتابع “لم يتم التطرق اطلاقا الى كلمة الغاء او تأجيل اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية” التي اختتمت اعمالها مساء الاربعاء.

وأوضح الالماني ان اللجنة التنفيذية استمعت الى تقرير اللجنة المنظمة للالعاب التي “يتماشى موقفها تماما مع موقف اللجنة الاولمبية الدولية. لقد جددت اللجنة المنظمة التزامها الكامل من اجل انجاح دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو”.

* في إيطاليا، البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في القارة الأوروبية حيث بلغ عدد الوفيات 148، اتخذ القرار بأن تقام جميع مباريات كرة القدم، إضافة الى جميع الأحداث الرياضية الكبرى، خلف أبواب موصدة حتى الثالث من نيسان/أبريل.

وبحسب مرسوم وقع عليه رئيس حكومة ايطاليا جوسيبي كونتي الاربعاء “يستمر السماح باقامة جميع الاحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الانواع اكان خاصة او عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة اي من دون حضور الجمهور”.

كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والاندية الرياضية بالقيام من خلال اجهزتها الطبية “بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسوؤلين وجميع الذين يرافقونهم”.

وتم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس ايطاليا، بين ميلان ويوفنتوس الاربعاء، ونابولي مع انتر ميلان الخميس ولم يتم تحديد اي موعد جديد لاقامتها.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار/مارس، في حين اتخذ قرار ارجاء الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط/فبراير الحالي، لكن السلطات الرياضية اضطرت الى تأجيله بالاضافة “الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة”.

* تم إرجاء دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 اذار/مارس، فيما اتخذ القرار باقامة مباراة اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في العاشر من الشهر الحالي خلف أبواب موصدة، على غرار مباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في ذهاب ثمن نهائي “يوروبا ليغ” في 12 منه.

* يبحث الاتحادان الدولي “فيفا” والآسيوي باحتمال إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2020 وكأس آسيا 2023 والمقررة في 26 و31 آذار/مارس.

* كشف عن إصابة اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، فيما وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

* دوري أبطال آسيا: أرجئت غالبية مباريات المسابقة القارية لدرجة أن الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي كانت مقررة في منتصف الأسبوع الحالي، لم تشهد سوى مباراتين من أصل 16، كما تم إرجاء العديد من المباريات في المسابقة الثانية كأس الاتحاد الآسيوي.

* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق، ما أدى الى وضع الطواقم والدراجين في الحجر الصحي في فنادقهم بالعاصمة أبو ظبي التي أعلنت عن ست حالات على علاقة بالسباق، هم روسيان، إيطاليان، ألماني وكولومبي.

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 اذار/مارس في كورنتينا دامبيتسو بسبب العدد الكبير للاصابات في إيطاليا حيث ارتفع عدد الوفيات الجمعة الى 197 شخصا مع تسجيل أكثر من 4600 حالة.

تأجل ماراتون باريس المقرر في 5 ابريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 اكتوبر، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي كان مقررا في الأول من آذار/مارس، وماراتون العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان/ابريل.

و تم ترحيل بطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021. كان من المقرر ان تكون هذه البطولة أول بطولة كبرى في رياضة أم الألعاب قبل أربعة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس المقبلين.

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر اقامته على حلبة شنغهاي بين 17 نيسان/أبريل و19 منه، فيما سيغيب دراجو فئة موتو جي بي عن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية المقررة في قطر يوم الأحد، فيما تم تأجيل جائزة تايلاند المقررة في الاساس في 22 اذار/مارس.

و أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية نقل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 آذار/مارس) بعدما كانت مقررة في شباط/فبراير في مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

* قرر المغرب الخميس تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وثيقة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة الخميس “منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج”، وتلك التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص مقيمين بالمغرب إذا نظمت في أماكن مغلقة، وذلك ابتداء من الخميس وحتى نهاية آذار/مارس.

و اعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى اشعار اخر.

و دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الجمعة الى تعليق كافة الانشطة الرياضية حتى نهاية اذار/مارس الجاري، كإجراء احترازي على غرار ما فعلته السلطات الكويتية.

و قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ارجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 اذار/مارس الجاري، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 نيسان/ابريل المقبل “حتى اشعار آخر”.