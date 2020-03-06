في موقف إنساني.. شابان يُجلسان عامل نظافة إلى طاولتهما بعد مروره أمامهما بكورنيش الخبر

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لشباب يُجلسون عامل نظافة أمامهم بإحدى الطاولات على كورنيش الخبر.

وعلق النشطاء على الفيديو بأن “موقف الشباب قمة الإنسانية والتربية الراقية لدى الشابين السعوديين. مر أمامهما عامل نظافة بكورنيش الخبر وهم يتناولان طعام وعزمهه أجلساه معهم بنفس الطاولة. أسعدوه وخففوا عنه مرارة الغربة. الله يسعدهم ويوفقهم”.

وعلق أحد المغردين على الفيديو قائلا “أجمل مافي الموضوع إن الشباب مايعرفو من المصور ولاكانو على علم بالتصوير كل شي صار بالفطره ولوجهه الله وحده”.

وقال مغرد إماراتي “كنت في دبي مول دخلت كافيه شافني سعودي اني بروحي مافيه حد معاي بعد ما جسلت جاني وقالي انا جالس لوحدي تعال شاركني، طلب منهم يكنسلون طلبي وقال شاركني السويت والقهوة وفوق هذا ما خلاني ادفع مع انه هو ضيف عندنا في البلاد، فعلا الشعب السعودي جميل وخلوق”.