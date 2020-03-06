الدفاع المدني يوضح حقيقة فيديو “بركان أم الجرسان” بالمدينة المنورة ‎

علق المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، على مقطع فيديو يظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف “أم الجرسان” بمحافظة خيبر بالمدنية المنورة.

وقال إن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي، ولا تشكل خطورة نهائيًّا، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه قد تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية في تاريخ ١٤٤١/٤/١٥ هجري وثبت أنها مخلفات حيوانية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات، تفيد بتصاعد الأدخنة من داخل الكهف.