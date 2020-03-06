النمسا تحظر الرحلات الجوية لإيران والبحرين تبدأ في إجلاء مواطنيها الثلاثاء

في إجراءات احترازية،اليوم، خوفا من تفشي كورونا المنتشر بقوة في إيران قررت النمسا حظر رحلاتها الجوية لإيران،كما قررت البحرين إجلاء مواطنيها الثلاثاء المقبل

و قال مستشار النمسا زيباستيانكورتس، اليوم، الجمعة، إن بلاده ستحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى إيران وكوريا الجنوبية ومدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليتين بسبب طريقة انتشار فيروس كورونا بها.

وأضاف كورتس في مؤتمر صحفي برفقة وزيري الداخلية والصحة أن النمسا سوف تجري أيضا اعتبارا من الأسبوع القادم فحوصا طبية على حدودها مع إيطاليا لمدة أسبوعين في إطار مكافحة الفيروس الذي كانت إيطاليا أشد دول أوروبا تضررا منه.

و أعلنت البحرين، اليوم، الجمعة، أنها تعتزم بدء نقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين في إيران الثلاثاء المقبل،

نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدن الجمهورية الإسلامية وتصاعد انتشاره حول العالم.

وقال وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية اليوم إن العمل جارٍ مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة الإجلاء للمواطنين البحرينيين في إيران لضمان وصولهم للمملكة “بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة من أجل سلامتهم”، حسبت أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعلن المانع أنه سيجري نقل أول دفعة يوم الثلاثاء القادم كما أن “الجهود مستمرة لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين”.

وكشف المانع “أن جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم اخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية”.