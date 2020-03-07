كوريا الجنوبية: إصابة 6767 شخصاً بــ”كورونا” الفتاك

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض الفتاك إلى 6767 شخصا.

وتركزت معظم الإصابات في مدينة دايجو جنوب البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور.

وقالت مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالات الوفاة بلغت 44 حالة، معظمهم من كبار السن وممن كانوا يعانون من أمراض، بعد إصاباتهم بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي والذي بدأ في الصين.

يشار إلى أن 60 بالمئة من حالات الاصابة المؤكدة تم ربطها بمدينة دايجو،التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد بالسكان في البلاد والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.