راتب مقّدر وبدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري.. أرامكو السعودية تفتح التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي لحملة الثانوية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين لخريجي المرحلة الثانوية.

ويعتبر هذا البرنامج كأحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة.

ففي كل عام، تستقطب أرامكو السعودية المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول.

ومن ضمن المتطلبات:

أن يكون الطالب أو الطالبة منتظماً / منتظمة في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1440/1441هـ أو حديث / حديثة التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1440/1441هـ.

في حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يتوجب على الطالب أو الطالبة الحصول على 85 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

في حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي بين (85% – 89.99%) للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي بين (85% – 89.99%) في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يتوجب على الطالب أو الطالبة الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

على المتقدم أو المتقدمة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل الدخول إلى قاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له / لها بدخول قاعة الاختبار.

ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

ومن ضمن المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي :

بمجرد قبولك في البرنامج، ستوفر لك أرامكو السعودية المزايا التالية:

تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لمساعدتك للقبول والتسجيل في أرقى الجامعات العالمية.

متابعة تقدمك في تحصيل المتطلبات العالمية للقبول (مثل اختبارات الـ SAT والـ IELTS وكتابة السيرة الذاتية والمقالات الجامعية).

تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال سعودي لكل طالب وطالبة.

توفير السكن بحسب خطة الشركة.

مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

الرعاية الصحية بحسب خطة الشركة.

استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة.

استخدام المرافق المجانية التابعة للشركة والتي تشمل مرافقَ ترفيهية (المسابح، وصالات اللياقة البدنية (الجيم)، وملاعب كرة القدم، وملاعب كرة السلة، وملاعب التنس، وأنشطة رياضية أخرى) ومرافقَ عامةٍ قريبة من مكان السكن الذي توفره الشركة (المرافق الصحية، والطعام، والتموين، والتسوّق، والبنوك).

الاستفادة من العروض التجارية الكثيرة والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات … وغيرها.

أثناء الدراسة الجامعية:

للشركة الحق في تعديل هذه العوائد في أي وقت وهي كالآتي:

تغطية تكاليف الدراسة الجامعية وراتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية حيث يتم تحديد المبلغ حسب مدينة الابتعاث.

مبلغ مقطوع لمرة واحدة لشراء الحاسب الآلي ولوازمه بدل كتب دراسية لكل سنة أكاديمية جامعية ومكافأة للتفوق بحسب الأداء الأكاديمي للطالب وتصنيف الجامعة بحسب قائمة أرامكو السعودية للجامعات.

مبلغ مقطوع لمرة واحدة لتغطية تكاليف الانتقال إلى مدينة الابتعاث.

تذكرة سفر ذهاب وعودة لكل عام دراسي في البرنامج عند تحقيق الطالب لمتطلبات البرنامج

علاج طبي بحسب أنظمة الشركة وتوجيه أكاديمي من قبل مرشدين أكاديميين متمرسين

برامج تحضيرية لتهيئة الطالب في الظهران وكذلك في مدينة الابتعاث.

ما بعد التخرج / التوظيف :

راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة إلى راتب إضافي خلال شهر رمضان.

بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري.

حوافز إضافية حسب مكان العمل بعد فترة التدريب، وزيادات قد تصل إلى 70% من الراتب الأساسي.

إمكانية الحصول على رواتب إضافية سنوية من خلال خطة الحوافز لدى أرامكو السعودية.

الحصول على زيادة الشركة السنوية حسب خطة الشركة.

إجازة سنوية حسب خطة الشركة، بالإضافة إلى الأعياد الرسمية حسب تقويم العمل الخاص بالشركة.

الرعاية الصحية لك ولوالديك ولزوجتك وأبنائك.

إتاحة خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

إتاحة خيار المشاركة في برنامج تملّك البيوت الخاص بالشركة.

استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

الاستفادة من العروض التجارية الكثيرة والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات … وغيرها.

كيفية التقديم:

التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/careers/saudi-applicants/non-employee-programs/high-school-and-diploma-graduates/cdpne

خلال الفترة من 9 مارس إلى 15 مارس 2020م