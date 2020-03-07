كورونا.. فوضى عارمة في الأحداث الرياضية

انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، على الأحداث الرياضية من آسيا الى أوروبا، وكانت إيطاليا الأكثر تضرراً في “القارة العجوز” حيث ستقام المسابقات، لاسيما مباريات كرة القدم، خلف أبواب موصدة.

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب هذا الفيروس الذي أودى بحياة 3404 أشخاص حتى الآن، فيما أصيب به قرابة 100 ألف شخص من 89 دولة.

* أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى “إلغاء أو تأجيل” دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان الأربعاء وذلك قبل خمسة اشهر من انطلاق الألعاب.

وقال باخ “نواجه تحديات عدة لكن لا أريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد مجدداً التزامها التام لتأكيد نجاح الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020”.

وتابع “لم يتم التطرق إطلاقاً إلى كلمة إلغاء أو تأجيل اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية” التي اختتمت أعمالها مساء الأربعاء.

* في إيطاليا، البلد الأكثر تأثراً بالفيروس في القارة الأوروبية حيث بلغ عدد الوفيات 148، اتخذ القرار بأن تقام جميع مباريات كرة القدم، إضافة إلى جميع الأحداث الرياضية الكبرى، خلف أبواب موصدة حتى الثالث من أبريل (نيسان).

وبحسب مرسوم وقع عليه رئيس حكومة ايطاليا جوسيبي كونتي الأربعاء “يستمر السماح بإقامة جميع الأحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الأنواع كان خاصة أو عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة اي من دون حضور الجمهور”.

كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والأندية الرياضية بالقيام من خلال أجهزتها الطبية “بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسوؤلين وجميع الذين يرافقونهم”.

وتم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس إيطاليا، بين ميلان ويوفنتوس الأربعاء، ونابولي مع إنتر ميلان الخميس ولم يتم تحديد أي موعد جديد لإقامتها.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 مارس (آذار)، في حين اتخذ قرار أرجاء الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 فبراير (شباط) الحالي، لكن السلطات الرياضية اضطرت الى تأجيله بالإضافة “إلى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الأنواع وعلى جميع الأصعدة”.

* تم إرجاء دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 مارس (آذار)، فيما اتخذ القرار باقامة مباراة اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في العاشر من الشهر الحالي خلف أبواب موصدة، على غرار مباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في ذهاب ثمن نهائي “يوروبا ليغ” في 12 منه.

* يبحث الاتحادان الدولي “فيفا” والآسيوي باحتمال إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2020 وكأس آسيا 2023 والمقررة في 26 و31 مارس (آذار).

* كشف عن إصابة اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، فيما وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

* دوري أبطال آسيا: أرجئت غالبية مباريات المسابقة القارية لدرجة أن الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي كانت مقررة في منتصف الأسبوع الحالي، لم تشهد سوى مباراتين من أصل 16، كما تم إرجاء العديد من المباريات في المسابقة الثانية كأس الاتحاد الآسيوي.

* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق، ما أدى الى وضع الطواقم والدراجين في الحجر الصحي في فنادقهم بالعاصمة أبو ظبي التي أعلنت عن ست حالات على علاقة بالسباق، هم روسيان، إيطاليان، ألماني وكولومبي.

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 مارس (آذار) في كورنتينا دامبيتسو بسبب العدد الكبير للاصابات في إيطاليا حيث ارتفع عدد الوفيات الجمعة الى 197 شخصا مع تسجيل أكثر من 4600 حالة.

* تأجل ماراتون باريس المقرر في 5 أبريل (نيسان) المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي كان مقررا في الأول منمارس، وماراتون العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الذي يقام عادة فيأبريل.

* تم ترحيل بطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15مارس، حتى العام 2021. كان من المقرر ان تكون هذه البطولة أول بطولة كبرى في رياضة أم الألعاب قبل أربعة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس المقبلين.

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر اقامته على حلبة شنغهاي بين 17 أبريل و19 منه، فيما سيغيب دراجو فئة موتو جي بي عن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية المقررة في قطر يوم الأحد، فيما تم تأجيل جائزة تايلاند المقررة في الاساس في 22 مارس.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية نقل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 مارس) بعدما كانت مقررة في فبراير في مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر أن تقام في مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

* قرر المغرب الخميس تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وثيقة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة الخميس “منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج”، وتلك التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص مقيمين بالمغرب إذا نظمت في أماكن مغلقة، وذلك ابتداء من الخميس وحتى نهاية مارس.

* اعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى اشعار آخر.

* دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الجمعة الى تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مارس الجاري، كإجراء احترازي على غرار ما فعلته السلطات الكويتية.

* قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ارجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 مارس الجاري، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 أبريل المقبل “حتى اشعار آخر”.