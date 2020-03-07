ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 12

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني ، إن الحالة المصابة لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من إيران في الفترة الاخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله.