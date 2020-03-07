الصحة : 128 مواطن أفصحوا عن تواجدهم في إيران حتى الآن #عاجل

أعلنت الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران، حتى صباح اليوم السبت، بلغ 128.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 26 منهم متواجدين حالياً داخل المملكة، و95 مواطنا متواجدين حاليا في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين متواجدين في دول أخرى .

وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن تواجدهم والتواصل مع ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م، لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.