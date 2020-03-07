لبنان على شفا الإفلاس.. والرئاسة تعلن استثناء وحيد في موقفها من الحكومة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، وقوفها إلى جانب الحكومة في أي خيار تعتمده، باستثناء بند واحد.

وقال بيان للرئاسة إنه “استنادا إلى الخيارات المتاحة؛ قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده من مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة”.

يأتي ذلك عقب اجتماع لرئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

وقال عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون على تويتر اليوم السبت إن لبنان يعيش “الساعات الأخيرة” قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه.

كانت مصادر قد أبلغت رويترز أمس الجمعة بأن من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس آذار.