انتحار قاضٍ تايلاندي احتجاجا على النظام القضائي

توفي قاضي تايلاندي فيما يبدو أنه انتحار في احتجاج على النظام القضائي في البلاد.

وقال ساراوت بينجاكول، الأمين العام لمحاكم العدل في بيان أمس الجمعة إن كاناكورن بيانشانا أطلق على نفسه النار في القلب في منزله في إقليم شيانج ماي شمال البلاد ، وتوفي لاحقا في المستشفى.

وأطلق كاناكورن النار على نفسه في قاعة محكمة في تشرين أول/أكتوبر، بعد تبرئة خمسة مسلمين من

القتل في جنوب تايلاند.

وزعم كاناكورن في ذلك الوقت وأيضا في خطاب انتحاره، الذي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تعرض للضغط بشكل غير قانوني من قبل كبير القضاة في المنطقة لإدانة المتورطين في تلك القضية، ونفى كبير القضاة الاتهامات.

وانتقدت جماعات حقوقية السلطات في الأقاليم الحدودية الواقعة أقصى جنوب تايلاند، بسبب اضطهاد المسلمين في المنطقة، حيث يستمر التمرد منذ عقود.

وفي خطاب، يُعتقد أن كاناكورن نشره، قال القاضي إنه لا يمكنه أن يتحمل أن يفقد وظيفته وأن يكون أيضا محور تحقيق بعد محاولته الأولى للانتحار.

وجاء في الخطاب “إنني فخور بأن أشارك في تطبيق العدالة للناس”. وفي الخطاب، قال أيضا إن دستور عام 1997 في تايلاند، الذي يُنظر إليه بوصفه أكثر الدساتير الديمقراطية في البلاد، لا يترك مجالا للتدخل من خارج نطاق القضاء، مثل المواثيق الأخرى.