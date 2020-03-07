الغفيلي يحتفل بترقية ابنه حمد الحبردي للمرتبة الـ 14

احتفل الغفيلي بن محمد الحبردي، بترقيه ابنه حمد الحبردي مدير عام مكتب معالي وزير الإسكان إلى المرتبة الرابعة عشر، في حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية، وذلك في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات في الرياض أمس الجمعة.

وتقدم الحضور معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الإسكان والمكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومعالي الشيخ سعد الشثري، ومعالي الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان سابقًا، ومعالي المهندس عبدالله المقبل وزير النقل سابقًا، وسعادة الأستاذ خالد الحقيل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي، والدكتور مساعد الحقيل.

واعتبر الحبردي، هذه الترقية حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن الغالي، وأن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه.