كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات بعدة دول خليجية

قالت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها ارتفع من 30 إلى 45 مع إعلان دول أخرى في الخليج العربي عن حالات إصابة جديدة.

وأعلنت الكويت اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61 فيما اكتشفت قطر حالة جديدة ليصل عدد المصابين لديها إلى 12 حسبما أعلنت وزارتا الصحة بالبلدين اليوم السبت.

وذكر بيان لوزارة الصحة السعودية تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بالمرض اليوم السبت “لمواطنة قادمة من إيران عبر البحرين والحالة الأخرى لمواطنة قادمة من النجف بالعراق عبر الإمارات… وبذلك تصل جميع الحالات المؤكدة إلى سبع حالات”.

وانتشر الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين في ديسمبر، في منطقة الخليج وخارجها. ومعظم الحالات المصابة في دول الخليج لأشخاص سافروا إلى إيران أو خالطوا من سافروا إليها.

وناشدت الإمارات المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وقررت إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من غد الأحد.

وتم إلغاء أو إرجاء أحداث في أنحاء البلد فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم دون جمهور.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت نقلا عن وزارة الصحة أن العشرات السعوديين أفصحوا عن زياراتهم لإيران بعد أن ناشدت السلطات أمس الجمعة من كانوا في إيران في الأسبوعين المنصرمين إبلاغ المسؤولين.

وأعلنت إيران أحد أعلى عدد وفيات من فيروس كورونا خارج الصين إذ بلغ 145 حتى اليوم السبت.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقل تلفزيون العربية، ومقره دبي، عن مسؤولين في وزارة الصحة البحرينية قولهم اليوم السبت إن ست حالات إصابة إضافية تأكدت في البلاد مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 62.