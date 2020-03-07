تقلبات جوية بحائل.. ورياح نشطة على تبوك

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة.

في السياق، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك, حيث تشمل مدينة تبوك، ومحافظة البدع وتيماء وحقل.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.