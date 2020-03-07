محاضرات تثقيفية بالرياض لذوات الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للسمع

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس بالرياض برنامجا تثقيفياً بمناسبة اليوم العالمي للسمع بحضور موظفات المركز وبعض المهتمات بالشأن الاجتماعي ونزيلات المركز من ذوات الإعاقة.

وتضمنت الفعالية محاضرتين الأولى قدمتها أخصائية سمع أول أ.سمية العنزي ذكرت فيها أهمية السمع ، ومتى يبدأ الأنسان يسمع ، وأنواع فقد السمع ودرجاته وأسبابه.

ثم قدمت رئيسة قسم السمع بمدينة الملك سعود الطبية أ.سحر بن دهيش المحاضرة الثانية وتطرقت فيها لأهمية التشخيص المبكر لضعف السمع ومعالجته ، واهمية فحص السمع عند حديثي الولادة ، إضافة إلى عرض إحصائيات منظمة الصحة العالمة مشيرةً إلى انه من المتوقع ان يصل العدد لـ900 مليون بحلول عام 2050 أي بمعدل شخص واحد من بين كل 10 أشخاص.

وفي نهاية المحاضرة تم عرض فيديو يوضح كيفية تأثير ضعف السمع على الشخص وأثار ذلك على المحيطين من حوله واختتمت المحاضرة بفتح مجال الأسئلة والاستفسارات.

وصاحب البرنامج مجموعة من الأركان التعريفية عن كيفية زراعة القوقعة بالأذن وجهاز تجربة فحص السمع ، شاركت بها مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبدالعزيز الجامعي.

يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس يعد احد المراكز التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تخدم ذوات الإعاقة وتوفر لهن جميع أنواع الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب الإيواء.