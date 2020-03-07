الصحة البحرينية: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 6

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي حالتين كانتا مصابتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 6.

كانت البحرين أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 62.

وفيما أعلنت السلطات البحرينية أنها ستنقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين في إيران، الثلاثاء المقبل، وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية: “نقل أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران الثلاثاء المقبل”، مضيفا أنه “منذ إعلان خطة الإجلاء والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين في إيران وأهاليهم”.

وأضاف المانع: “جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ونقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج، وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية”.