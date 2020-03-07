يديرها سعد البازعي.. الهاجري يحاضر عن سر الرواية الثانية بأدبي الطائف

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف محاضرة نقدية للناقد الدكتور سحمي الهاجري وإدارة الناقد الدكتور سعد البازعي بعنوان سر الرواية الثانية (حفريات في بنية التلقي) وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل 15 رجب1441هـ الموافق 10 مارس 2020 م.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرا إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، ويشرف النادي باستضافة هذين الناقدين البارزين في مجال الأدب والثقافة.

وأبان الجعيد أن المحاضرة ستتناول عملية الإبداع التي سيدور الحديث حولها مع التركيز على عملية التلقي وموقعها من عملية الإبداع ، ودعا الجعيد المهتمين من مثقفي ومثقفات الطائف لحضور هذه المحاضرة التي ستعقد في مقر النادي بالفيصلية.